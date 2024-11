Elenco torce por permanência de Rafinha e Luiz Gustavo no São Paulo

O elenco do São Paulo está na torcida para que Rafinha e Luiz Gustavo renovem contrato com o São Paulo e sigam no clube para a próxima temporada.

Com vínculos se encerrando ao fim deste ano, Rafinha e Luiz Gustavo ainda não definiram seu futuro e deverão 'bater o martelo" somente após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Embora torça pela permanência de ambos, o elenco são-paulino procura não se intrometer na decisão dos dois veteranos do grupo. Com passagem por grandes clubes da Europa, Rafinha e Luiz Gustavo possuem idade avançada e consideram a aposentadoria em dezembro, mas a diretoria tricolor está disposta a convencê-los a estenderem a carreira por mais um ano.

"Eles evitam bastante falar disso, a gente também, é a vida pessoal deles. Mas tenho certeza que, pelas duas pessoas que são, tanto o Luizão quanto o Rafinha, a gente gostaria muito que eles permanecessem aqui no clube, são duas pessoas referências para nós. Fica também o pedido para eles", comentou André Silva, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Rafinha já tinha a ideia de se aposentar ao fim da última temporada, entretanto, o título inédito da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo e o retorno à Libertadores fizeram com que o lateral direito optasse por prolongar sua carreira por mais um ano.

A avaliação da diretoria é de que Rafinha e Luiz Gustavo agregam não só esportivamente. Ambos são figuras exemplares no dia a dia de trabalho no CT da Barra Funda e possuem bagagem suficiente para servirem de exemplo aos mais jovens, dando conselhos e os orientando dentro e fora de campo.