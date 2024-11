Veja qual foi o desempenho do Palmeiras no 1° turno contra times das 5 "finais" restantes do Brasileiro

O Palmeiras ainda sonha com o tricampeonato Brasileiro. O Alviverde é o atual vice-líder e está a quatro pontos do líder Botafogo, faltando cinco rodadas para o fim da competição. Diante dos próximos adversários, o Verdão teve um aproveitamento de 60% no primeiro turno da competição.

Porém, para seguir na briga pelo Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira precisa ter um desempenho superior e, mais do que isso, vencer o confronto direto, contra o Botafogo, o que não aconteceu no primeiro turno.

Contra os cinco próximos adversários do Palmeiras, no Brasileirão, o Alviverde teve três vitórias: contra Bahia (2 a 0), Atlético-GO (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 0) e duas derrotas: Botafogo (0 a 1) e Fluminense (0 a 1). Todos os triunfos foram como mandante, enquanto os reveses, como visitante.

E, para seguir sonhando com o título, o Palmeiras precisa melhorar esse desempenho fora de casa, já que tem seus dois próximos compromissos longe de casa: contra o Bahia, na Fonte Nova, e contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly. O Verdão tenta se manter o mais próximo possível do Botafogo.

Com quatro pontos de diferença, as equipes fazem um confronto direto no dia 26 de novembro, no Allianz Parque. Na última temporada, o Alviverde contou com a queda de rendimento do mesmo rival e uma arrancada histórica para conquistar o título.

A esta altura do campeonato em 2023, o Palmeiras tinha cinco pontos a menos do que tem agora. Para o técnico Abel Ferreira, sua equipe segue com o mesmo padrão, ou até melhor. O ponto "fora da curva" tem sido o Botafogo, que vem de boa sequência.

"Estamos no nosso padrão e até melhor. Estamos tendo o desempenho fora da curva do Botafogo. Uma equipe muito bem construída, com excelente treinador, tem tido desempenho espetacular e tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. Não precisamos dizer mal do Palmeiras porque estamos fazendo melhor ainda que no ano passado. Vamos reconhecer e dar os parabéns", disse Abel após a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, na última rodada.

O Palmeiras aproveita o período mais longo devido à data Fifa para preparar os detalhes para o jogo da 34ª rodada, contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira, dia 20. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).