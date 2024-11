Técnico campeão da Sul-Americana pelo São Paulo acerta com o ABC-RN

Ney Franco, técnico campeão da Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo, foi anunciado pelo ABC-RN nesta sexta-feira. O treinador comandou o Joinville nesta temporada.

O comandante foi contratado pelo São Paulo no início de 2012 para substituir o então técnico do Tricolor Emerson Leão. Além do título da Sul-Americana, ele também guiou a boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, competição na qual terminou na quarta posição.

Após a temporada de 2012, Ney Franco não aguentou os resultado ruins do São Paulo na primeira metade da temporada seguinte e foi demitido em julho de 2013.

Bem-vindo, Ney Franco! Com passagens por clubes como Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Coritiba, Ney Franco conquistou a Copa do Brasil e o Sul-Americano Sub-20, com a Seleção Brasileira. Agora, ele está pronto para liderar o Clube do Povo rumo a grandes conquistas!

Além do São Paulo, o treinador mineiro também possui passagens de destaque por Flamengo, Botafogo, Coritiba e Seleção Brasileira sub-20. Pelo Rubro-Negro, o técnico foi campeão da Copa do Brasil, em 2006.

Ney Franco tem a missão de colocar o ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe encerrou a última edição da Terceira Divisão na 14ª colocação, com 22 pontos conquistados.