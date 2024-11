Suspensão de Vanderson abre espaço para volta de Danilo ou novo lateral contra o Uruguai

O Brasil ganhou um desfalque para a próxima rodada das Eliminatórias. O lateral direito Vanderson levou o segundo cartão amarelo no duelo com a Venezuela, nesta quinta-feira, em Maturín, e está fora da partida contra Uruguai. Sua ausência pode abrir espaço para uma novidade na Seleção.

Com a suspensão de Vanderson, Dorival pode convocar um novo lateral direito antes do jogo contra o Uruguai. Além da ausência do jogador do Monaco, o treinador ainda tem Danilo pendurado.

Na última data Fifa, por exemplo, o técnico Dorival Júnior usou dessa brecha para chamar Matheus Pereira. O meio-campista do Cruzeiro foi convocado para o lugar de Lucas Paquetá, que levou cartão contra o Chile e desfalcou o time na partida diante do Peru.

Portanto, a tendência é que um novo nome seja convocado nos próximos dias. Dois que vêm se destacando na função são Wesley, do Flamengo, e William, do Cruzeiro.

O segundo estava na pré-lista e, inclusive, já foi convocado por Dorival neste ano. Já o primeiro não apareceu na pré-lista e, desta forma, o Rubro-Negro não teria obrigatoriedade de cedê-lo à Seleção, caso ele seja chamado.

Independente de quem seja convocado, caso Dorival assim decidir, a expectativa é que Danilo retome seu posto entre os titulares contra o Uruguai. Ele perdeu vaga e viu Vanderson ocupar a lateral nos últimos dois jogos da Seleção.

Brasil e Uruguai se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O embate, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias, será o último da Seleção neste ano.

Com o empate diante da Venezuela, o Brasil perdeu a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O time é o terceiro colocado, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que enfrenta a Colômbia na noite desta sexta-feira.