Seleção Brasileira terá três treinos em Salvador antes de partida contra o Uruguai; veja a programação

Após desembarcar em Salvador na manhã desta sexta-feira, a Seleção Brasileira dará início à preparação para a partida contra o Uruguai no sábado, pelas Eliminatórias. Serão três treinos na capital baiana até o confronto.

No sábado e no domingo, a atividade será realizada no Barradão. Já na segunda-feira, véspera do jogo, o treino acontecerá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, palco do duelo.

Todos os treinamentos terão início às 17h (de Brasília), enquanto as coletivas de imprensa serão às 15h45.

Após empate com a Venezuela, o Brasil enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira, às 21h45. A Seleção Brasileira está na terceira colocação, com 17 pontos, e visa se aproximar da líder Argentina, que tem 22. Já os uruguaios estão no quarto lugar, com 16 pontos.

Veja a programação da Seleção Brasileira:

16/11 - sábado (Barradão)



Entrevista coletiva às 15h45



Treino às 17h

17/11 - domingo (Barradão)



Entrevista coletiva às 15h45



Treino às 17h

18/11 - segunda-feira (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)



Entrevista coletiva às 15h45



Treino às 17h

19/11 - terça-feira (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)



Partida contra o Uruguai às 21h45