Scaloni evita criticar a Argentina e comenta polêmicas de arbitragem de Daronco

A Argentina sofreu a terceira derrota nas Eliminatórias Sul-Americanas no jogo desta quinta-feira contra o Paraguai, em Assunção. O resultado permite que a Colômbia possa se aproximar da liderança da competição caso vença o Uruguai fora de casa, mas o técnico Lionel Scaloni evitou contestar o futebol dos atuais campeões mundiais.

"Não estou aqui para criticar os meus jogadores. Estou aqui para apoiá-los. Estes jogos são bons para os jogadores. Acima de tudo, para aqueles que não têm muitos minutos. Sabíamos que seria um jogo complicado". afirmou o treinador.

Scaloni considera que a Argentina teve um bom desempenho no primeiro tempo, porém a situação ficou muito difícil quando o Paraguai ficou em vantagem no placar no começo da etapa complementar. "Ficou muito difícil para nosso time. Tentamos reverter da nossa maneira, mas o rival se defendeu muito bem", analisou Scaloni.

A arbitragem de Anderson Daronco foi um tema polêmico na partida em Assunção. Autor do gol da vitória do Paraguai, Omar Alderete teve a expulsão de campo solicitada pelos visitantes quando parou uma jogada de Lionel Messi com falta. Ele já tinha cartão amarelo, mas o árbitro brasileiro não mostrou o vermelho.

"Não tem nada a ver com o resultado. É isso. Aprendi muito com essas coisas. Parece que você dá desculpas, quer justificar alguma coisa e as pessoas podem interpretar outra. Vamos deixar isso aí", comentou Scaloni.