Savinho vê Seleção em evolução e diz o que faltou em empate com a Venezuela: "Foi no detalhe"

O atacante Savinho lamentou o amargo empate do Brasil com a Venezuela, na última quinta-feira, em Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atleta do Manchester City, titular na partida, crê que o time criou oportunidades de vencer o jogo, mas não foi eficaz.

Este "detalhe", no entendimento de Savinho, foi preponderante para que a Seleção Brasileira só ficasse no empate no Estádio Monumental de Maturín. Apesar disso, ele vê a equipe em evolução e cada vez mais confiante.

"Esses jogos são no detalhe. Jogo fora de casa, com a torcida deles. Acho que criamos bastante no primeiro tempo, mas não fizemos os gols. Tivemos oportunidades no segundo, mas não tanto como no primeiro. Faltou um pouco da gente no segundo tempo. Não conseguimos fazer o gol, o tempo foi passando. E saímos com esse empate", disse o jogador à SporTV.

"A gente está evoluindo. Nos últimos dois jogos, fomos bem, pegamos confiança. Hoje faltou o detalhe para sairmos com os três pontos", concluiu.

O Brasil, de fato, criou inúmeras oportunidades para sair da Venezuela com o triunfo. A equipe, no entanto, esbarrou na falta de pontaria. Foram apenas três finalizações certas a gol.

Além disso, o atacante Vinicius Júnior teve uma chance de ouro para garantir a vitória, através de um pênalti que ele mesmo sofreu. O camisa 7, porém, bateu mal e desperdiçou a cobrança.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que encara a Colômbia na noite desta sexta-feira.

O próximo compromisso do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, contra o Uruguai. O duelo ocorre a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.