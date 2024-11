São Paulo terá titulares nos EUA e pode usar reservas no Paulistão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo irá utilizar força máxima nos dois amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, mesmo que isso signifique time misto no Paulistão.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Tricolor definiu que irá priorizar fazer a pré-temporada completa nos Estados Unidos, como tinha planejado. O clube não mudou sua programação diante da antecipação do calendário de 2025.

A reportagem ouviu que o São Paulo viaja com todos os atletas aos EUA no dia 8 de janeiro, data da reapresentação. O Brasileirão termina no dia 7 de dezembro e os atletas terão 30 dias de férias.

O clube já alinhou com a Federação Paulista de Futebol o adiamento da primeira rodada do Paulistão e, segundo ouviu a reportagem, tem conversas adiantadas para adiar também a segunda rodada. Assim, o São Paulo só entraria no torneio estadual perto de 23 de janeiro.

Para isso, no entanto, o clube precisa conseguir a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Dessa forma, o São Paulo liberaria duas datas em seu calendário, que seriam para disputa da pré-Libertadores, e utilizaria ambas para jogar as partidas adiadas.

Caso não consiga a classificação para a fase de grupos da Libertadores, ainda assim o São Paulo vai manter o time titular nos EUA, segundo garantiram à reportagem pessoas da alta cúpula Tricolor. Nesse cenário, a tendência é de dividir o grupo após o primeiro jogo contra o Cruzeiro, mas quem retorna ao Brasil para o Estadual não seriam os atletas mais importantes, que completariam o período de pré-temporada previamente planejado pelo clube.

Na edição 2025, o Paulistão aumentou o número de inscritos para 30 e a lista B para dez nomes. Vale lembrar que a Copa São Paulo de Futebol Jr será disputada simultaneamente com o torneio estadual, o que complica a utilização do time sub-20 na competição profissional.