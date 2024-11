Santos treina bola parada e avança em preparação para pegar o CRB mirando título da Série B

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Santos avançou na preparação para o confronto diante do CRB, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do feriado nacional, o grupo santista não teve descanso e intensificou os treinamentos para a partida.

No CT Rei Pelé, os jogadores realizaram um treinamento físíco e, na sequência, houve uma atividade de bolas paradas. Por fim, os atletas ainda fizeram um recreativo no final dos trabalhos.

Para o embate, o treinador terá três desfalques certos por lesão: o meia Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), o goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cuzado anterior do joelho esquerdo). Já o zagueiro Jair, que trata de inflamação no músculo do quadril direito, também deve seguir fora.

Além dos lesionados, Carille ainda não poderá contar com o volante Sandry. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Coritiba, na última segunda-feira, e está suspenso.

Por outro lado, o comandante terá um retorno importante. O volante Diego Pituca, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e deve integrar o time titular.

O elenco santista ainda terá mais um dia de preparação para ajustar e corrigir os últimos detalhes. O Santos recebe o CRB neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B.

Uma vitória contra o CRB dará ao Santos o título da Série B. O Alvinegro Praiano lidera a competição, com 68 pontos. O Peixe, porém, ainda pode conquistar a taça sem sequer entrar em campo em caso de tropeços de Mirassol e Novorizontino, que jogam nesta sexta e sábado, respectivamente.