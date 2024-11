Resultados do NBB: São Paulo vence Fortaleza fora de casa

O São Paulo conseguiu uma vitória importante pela temporada 2024/25 do NBB, o Novo Basquete Brasil. Fora de casa, o Tricolor bateu na noite desta quinta-feira o Fortaleza em um jogo muito equilibrado, que terminou com o placar de 80 a 79.

Ewing foi o cestinha são-paulino na partida no Ceará, com 18 pontos. Em termos de eficiência, Orresta deu uma importante contribuição para o Tricolor, com 9 pontos, 9 rebotes e 8 assistências.

Com sete vitórias em dez jogos, o Tricolor faz boa campanha na temporada do NBB e ocupa a quarta colocação. O melhor desempenho é do Minas, que venceu o União Corinthians nesta quinta e chegou ao nono triunfo em dez apresentações.

Veja os resultados desta quinta no NBB:

Fortaleza 79 x 80 São Paulo



União Corinthians 71 x 89 Minas



Unifacisa 69 x 86 Paulistano



Caxias do Sul 71 x 76 Brasília



Pinheiros 80 x 87 Bauru.