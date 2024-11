Resultados da NBA: Mavs sofrem a quarta derrota consecutiva

Atual vice-campeão da NBA, o Dallas Mavericks amarga um desempenho ruim no começo da temporada 2024/25. Na noite desta quinta-feira, o time do Texas sofreu a quarta derrota consecutiva, desta vez, para o Utah Jazz por 115 a 113.

Nem mesmo a grande atuação do astro Luka Doncic salvou os Mavs no confronto fora de casa. O armador terminou o confronto com 37 pontos, 7 rebotes e 9 assistências.

Do lado do Jazz, John Collins foi o principal nome. O ala-pivô marcou 28 pontos e pegou 9 rebotes.

As duas equipes estão em posição delicada na Conferência Oeste e precisam melhorar para sonhar com os playoffs. O Dallas Mavericks é o 12º colocado, com cinco vitórias e sete derrotas, enquanto o Utah Jazz está na 14ª posição, com três triunfos em 11 jogos.