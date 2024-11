Raphinha tem início de temporada espetacular e decisivo por Barcelona e Seleção Brasileira

O começo de temporada do atacante Raphinha tem sido muito bom. Um dos capitães do Barcelona, o brasileiro é titular incontestável na equipe do técnico Hansi Flick. Além disso, se tornou decisivo na Seleção Brasileira, marcando quatro gols nos últimos cinco jogos pelo Brasil.

Nesta quinta, diante da Venezuela, o atacante do Barça marcou um golaço de falta para o Brasil, assim como fez contra a Colômbia, na última rodada da fase de grupos da Copa América.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Pelo Barcelona, os números são muito positivos. Em 17 jogos pelo clube catalão nesta temporada, o brasileiro marcou 12 gols e deu dez assistências, mantendo uma média superior a uma participação em gol por partida. Com a lesão do goleiro Ter Stegen, Raphinha tem iniciado a maioria dos confrontos do Barça como capitão do time.

Entretanto, apesar do gol do atacante, o Brasil ficou no empate com a Venezuela nesta quinta, no placar de 1 a 1. O próximo jogo de Raphinha e da Seleção Brasileira é nesta terça-feira, quando a amarelinha recebe o Uruguai na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.