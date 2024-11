Pituca projeta duelo contra o CRB e aposta em força da torcida para título do Santos na Série B

O Santos tem um importante compromisso pela Série B neste fim de semana. Em busca do título do torneio, o Peixe enfrenta o CRB neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Segunda Divisão.

O Alvinegro Praiano terá um importante reforço para a decisão. O volante e capitão Diego Pituca fica à disposição após ter cumprido suspensão na vitória sobre o Coritiba, na última segunda-feira, que garantiu o retorno da equipe à elite nacional.

Pituca afirmou que não gostou de ter ficado fora do duelo, mas deixou claro que esteve na torcida do lado de fora. O jogador também espera que o Santos possa sagrar-se campeão no domingo.

"Ficar fora é sempre ruim, né? Mas eu torci muito para os meus companheiros conseguirem o nosso primeiro objetivo, que era o acesso. Agora estou de volta. Sei que vai ser um jogo muito difícil, mas com o apoio do nosso torcedor, espero fazer um bom jogo no domingo e que consigamos fazer o nosso melhor para sair como campeões", afirmou o volante.

Pituca ainda projetou o confronto diante do CRB e sabe que não será um jogo fácil, uma vez que o rival briga contra o rebaixamento. No entanto, o volante aposta na força da torcida para que o Peixe possa sair vitorioso e conquistar o título.

"É um jogo muito difícil contra o CRB, que está brigando ali na zona do rebaixamento. Temos que respeitar muito eles. E outro aspecto positivo para a gente é a torcida, que sempre nos apoiou, sempre esteve ali com a gente, e domingo não vai ser diferente", finalizou o atleta.

O Santos é o atual líder da Série B do Brasileiro, com 68 pontos, e pode conquistar o título em caso de vitória simples contra o CRB. O time alagoano, entretanto, não jogará a toalha, já que ocupa a 16ª colocação, com 39 pontos, e está lutando contra a queda.

O Alvinegro Praiano, porém, ainda pode conquistar a taça sem sequer entrar em campo em caso de tropeços de Mirassol e Novorizontino, que jogam nesta sexta e sábado, respectivamente.