Pedrinho diz que se vê em Coutinho, comenta salário de Vegetti e futuro de técnico

No clima do planejamento para 2025, Pedrinho falou sobre a situação do técnico Rafael Paiva e de atletas importantes do elenco.

O dirigente usou um tom de apoio ao falar sobre Philippe Coutinho, que sofre muitos problemas físicos desde que chegou ao Vasco. Ele fez uma comparação com a época em que ainda atuava como jogador para pedir paciência e serenidade ao meio-campista.

"Tenho pena do Coutinho se lesionar. Ele é parecido com o que eu tinha como atleta. Treina igual a um cavalo. Os profissionais passam um volume de trabalho, e ele pede para treinar mais. Ele ama o Vasco, não é da boca para fora. É uma pena se lesionar. Eu já falei com ele: 'Estou me vendo em você, relaxa'. O Coutinho está querendo corrigir 40 anos de problemas no Vasco da Gama sozinho", afirmou Pedrinho.

Sobre o treinador, Pedrinho prefere esperar o encerramento da temporada para divulgar uma solução. Rafael Paiva comandou a reação vascaína no Brasileirão, deixando a equipe longe do perigo da zona de rebaixamento, mas o time ainda não conseguiu superar alguns altos e baixos em momentos importantes.

"Com relação à continuação ou não, o trabalho está sendo avaliado e, no término da competição, a gente vai dar a diretriz para o que será a próxima temporada", disse o presidente vascaíno.

Pedrinho também abordou a possibilidade de uma valorização salarial ao artilheiro Vegetti, principal nome ofensivo da equipe desde o segundo semestre de 2023. "O Vegetti tem um ótimo salário. Tem contrato com gatilho até 2026, e é lógico que se eu puder melhorar o salário dele, eu vou melhorar. Sem causar danos financeiros ao clube", explicou.

A postura de Vegetti dentro e fora de campo é alvo de intensos elogios da parte de Pedrinho. "Ele é completamente profissional, sente a dor da derrota, sente o prazer da vitória, é extraordinário no dia a dia, um líder. Eu me identifiquei com ele no dia a dia. Tenho um carinho grande pelo Vegetti", revelou.