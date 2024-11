O que aconteceu com o pedaço da orelha de Holyfield arrancado por Tyson

A segunda luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield foi marcada pela desclassificação de Tyson por ter mordido as orelhas do rival. Após 27 anos, o paradeiro da cartilagem de Holyfield segue um mistério.

O que aconteceu

Holyfield perdeu um pedaço da orelha direita no combate que entrou para a história do boxe. Em junho de 1997, Tyson mordeu ambas as orelha do rival, mas não mutilou a esquerda. A luta terminou em confusão, com Holyfield voltando rapidamente aos vestiários enquanto o adversário, enfurecido, reclamava da decisão da arbitragem.

A parte da cartilagem ficou no ringue e foi encontrada por um funcionário do hotel MGM Grant, em Las Vegas, que foi palco da luta. O jornal The New York Times descobriu que Mitchell Libonati localizou o membro do lutador que ficou largado após ser cuspido por Tyson. .

O pedaço de orelha tinha menos de dois centímetros e foi perdido pela equipe de Holyfield no caminho do hospital. O funcionário do hotel entregou a cartilagem ao estafe do lutador, que a colocou em um balde de gelo para preservá-la. No entanto, não se sabe o que aconteceu nessa locomoção, o atleta não teve a parte reinserida e acabou levando oito pontos no que restou de sua orelha.

Eu e o cirurgião plástico procuramos no meio do gelo e não conseguimos encontrar mais. Tim Hallmark, preparador físico de Holyfield

Era a orelha mesmo?

O paradeiro do pedaço de orelha também inspirou o livro "The Bite Fight: Tyson, Holyfield and the Night That Changed Boxing Forever". Nele, o jornalista George Willis afirma que o paramédico contratado para luta, Brian Rogers, guardou na ambulância um saco de plástico vermelho com o que se imaginava ser a orelha de Holyfield encontrada por Libonati, funcionário do local.

"Eu jamais olhei o que tinha dentro do saco, simplesmente peguei e guardei", disse o paramédico ao jornalista. O profissional de saúde deixou tanto Holyfield quanto o saco com o membro no Valley Hospital Medical Center, onde o lutador ficou aos cuidados do cirurgião plástico Julio Garcia. No entanto, o médico não encontrou a parte quando abriu o saco. "Ali havia um pedaço da pele, mas não da cartilagem", lamentou.

O saco com a pele de Holyfield teria sumido após o cirurgião tê-lo deixado aos cuidados da enfermagem para realizar os procedimentos pré-operatórios. "Garcia suspeita que ele deve ter sido jogado fora acidentalmente ou alguém pode ter levado intencionalmente", concluiu o jornalista.

A perda da pele de Holyfield dificultou a cirurgia, que levou 45 minutos. O médico precisou tirar um pedaço da pele de trás da orelha mutilada para enxertar na ponta.

Porém, a história não termina por aí. Horas depois de deixar o hospital, o médico Julio Garcia recebeu uma ligação de uma pessoa afirmando que havia encontrado outro pedaço da orelha, dessa vez com cartilagem. Só que já era 1h30 da manhã, Holyfield já havia sido operado e o cirurgião concluiu que o pedaço de orelha já estaria inutilizável. Ninguém nunca descobriu o o que aconteceu com esse pedaço da orelha.