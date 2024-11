Novorizontino vence o São Paulo e é campeão do Paulista sub-20 pela primeira vez

O Novorizontino é campeão do Campeonato Paulista sub-20 pela primeira vez em sua história. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Tigre venceu o São Paulo por 3 a 0 nesta sexta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e conquistou o troféu. Os gols do título foram marcados por Adriano, Pedro Balotelli e Victor Gabriel.

O Novorizontino já havia passado pelo favorito Palmeiras na semifinal, enquanto o São Paulo superou o Red Bull Bragantino.

Enquanto o Novorizontino levantou a taça pela primeira vez, o Tricolor já foi campeão do torneio em 10 oportunidades. A última vez foi em 2016.

O Novorizontino abriu o placar no início. Aos 13 minutos, Hector deu lindo passe, cortando a zaga do São Paulo, para Adriano, que carregou até a área e bateu no canto.

Aos 42, Pedro Balotelli, artilheiro da competição, dominou na entrada da área e bateu forte rasteiro para ampliar.

Na segunda etapa, o São Paulo pressionou em busca do empate. O Tricolor chegou a balançar as redes de escanteio, mas o árbitro viu impedimento no lance.

O Novorizontino se segurou e ainda chegou ao terceiro gol. Aos 48 minutos, Victor Gabriel passou no meio de dois defensores e acertou o ângulo para fechar o placar e decretar o título do Tigre.