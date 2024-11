Mike Tyson x Jake Paul: onde assistir ao vivo e horário da luta

Do UOL, em São Paulo

Jake Paul e Mike Tyson se enfrentam nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos. Esta será a luta principal do evento de boxe, com início às 22h (de Brasília).

A luta terá transmissão exclusiva da Netflix (streaming). A plataforma disponibilizará narração e transmissão em inglês.

Jake Paul possui dez vitórias na carreira, enquanto Tyson soma 50. O ídolo do boxe tem 44 nocautes, seis derrotas e duas lutas sem resultado.

O embate terá oito rounds de dois minutos. O card completo conta com sete lutas.

O humorista brasileiro Whindersson Nunes estará no evento. Ele enfrentará Neeraj Goyat pelo peso super médio.

Confira o card do evento

Jake Paul x Mike Tyson

Katie Taylor (C) x Amanda Serrado

Mario Barrios (C) x Abel Ramos

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

Shadasia Green x Melinda Watpool

Lucas Bahdi x Corey Marksman

Bruce Carrington x Dana Coolwell

Mike Tyson x Jake Paul

Local: AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos

Data e horário: 15 de novembro de 2024, às 22h (de Brasília)

Transmissão: Netflix