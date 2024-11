Não foi só Messi: Cristiano Ronaldo também já perdeu a linha com Daronco

Do UOL, em São Paulo

Lionel Messi não foi o único astro do futebol mundial que se revoltou com Anderson Daronco durante uma partida. Há pouco mais de um ano, Cristiano Ronaldo também perdeu a linha com o árbitro brasileiro.

O que aconteceu

CR7 se revoltou com Daronco durante jogo do Sauditão do ano passado. O brasileiro apitou a partida entre Al-Nassr e Al-Ahli em setembro de 2023.

O craque português foi tirar satisfação com o árbitro, com direito a dedo em riste. Cristiano foi na direção de Daronco e, reclamando muito, precisou até ser contido por um atleta adversário.

Cristiano Ronaldo e o árbitro Anderson Daronco no Campeonato Saudita Imagem: Reprodução

O lance que gerou a ira de CR7 foi um pênalti não marcado. O Al-Nassr venceu o rival por 4 a 3, em jogo apertado. A jogada polêmica ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo, quando a diferença no placar era de dois gols.

O brasileiro apitou a partida por indicação da Conmebol. A solicitação para a escala de árbitros internacionais no Sauditão é feita entre a Confederação Asiática e entidades de outros continentes.

Messi inconformado

Lionel Messi se irritou com o durante a derrota da Argentina para o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Caçado em campo, o camisa 10 da Albiceleste teve marcação cerrada durante todo o confronto, sofreu cinco faltas e pouco conseguiu criar.

Ele foi reclamar com o árbitro após o fim do primeiro tempo. O árbitro vinha sendo pressionado pelos argentinos por faltas não marcadas em Messi e por não ter expulsado Alderete, que já tinha amarelo e não foi expulso após ter derrubado mais uma vez o astro de 37 anos. O jogo foi para o intervalo empatado por 1 a 1.

Messi apontando o dedo para o árbitro Anderson Daronco na derrota da Argentina para o Paraguai, pelas Eliminatórias Imagem: Reprodução/X

Com o dedo em riste, Messi ficou apontando na direção do rosto do árbitro brasileiro, visivelmente irritado. Ele foi ignorado por Daronco e ainda se dirigiu a outros integrantes da equipe de arbitragem.

O Paraguai virou sobre a Argentina com gol de Alderete. A seleção paraguaia foi a 16 pontos com a vitória, enquanto a líder Argentina estacionou em 22.

O técnico Scaloni e outros jogadores da Argentina também ficaram irritados com a arbitragem de Daronco. "Sem vergonha", gritou o treinador argentino para o árbitro brasileiro, de acordo com a TycSports.

O homem que não deveria estar em campo acaba marcando o gol [da virada]. Lautaro Martínez

Posso dizer muitas coisas sobre a arbitragem, mas não faz sentido porque pareceria uma desculpa. Acabou, todos nós vimos o que aconteceu, mas não tem nada a ver com o resultado. Lionel Scaloni

