Luxemburgo diz que não quer mais ser treinador e explica motivo

Sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo disse não querer mais trabalhar como técnico de futebol.

Eu poderia pensar, mas na realidade eu não quero voltar. Não quero ser alvo, depois de tudo que fiz no futebol, para denegrir a minha imagem

O que aconteceu

Luxa disse que não quer ser alvo de pessoas que não sabem nada de futebol e o julgam apenas pelos últimos anos de trabalho.

Ele afirmou ainda que só voltaria ao mundo do futebol para ser dirigente de um clube, e com algumas condições.

As declarações foram dadas durante entrevista ao podcast Charla, que foi ao ar na última quarta-feira (13).

O que mais ele disse

Falam muita bobagem, como se eu fosse um merda. "Vocês conhecem a minha história, mas tem muita gente que não conhece e fala pelos últimos 20 anos de futebol. E não sabem o que aconteceu comigo na história, falam muita bobagem, como se eu fosse um merda, sem respeito, sem nada. Não quero colocar o nome do Luxemburgo pra ser discutido por um cara que não sabe nada de futebol, que torce pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Corinthians, que torce e começa a me julgar? Isso muda a minha vontade de voltar ao futebol".

Condição para voltar ao futebol. "Se falar 'você vai ser o responsável pelo futebol', aceitaria (voltar ao futebol). Os diretores executivos de hoje não são mais responsáveis pelo futebol. São interesses próprios, vou falar e fod***. Quantos treinadores mudaram no Flamengo com o Rodrigo Caetano? Uma série. Quantos mudaram com o Alexandre Mattos no Palmeiras? Então para ser o responsável tem que ser responsável mesmo. Dando resultado, tendo participação no negócio. Esquece o técnico, que tem contrato, você vai entrar no negócio tendo participação como em uma empresa. Como na minha empresa, onde meus gerentes e CEO's têm participação no negócio, por êxito. Aí você muda. Se falar, 'Luxemburgo, o futebol é contigo'...".