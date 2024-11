Jogo da 4ª Divisão do Rio tem pancadaria, invasão e homem armado

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma grande confusão aconteceu no jogo entre Bonsucesso e Niteroiense, nesta quinta-feira (14), pela Série B2 do Campeonato Carioca, equivalente à Quarta Divisão. A pancadaria entre torcidas começou do lado de fora do estádio, foi para dentro e culminou com um homem armado em campo.

O que aconteceu

O tumulto teve início no intervalo da partida, na parte externa do estádio Leônidas da Silva. Vândalos se enfrentaram com pedaços de madeira e barras de ferro.

A briga continuou do lado de dentro e torcedores invadiram o campo. A maioria dos jogadores, assustados, correram para dentro dos vestiários. Alguns tentaram apaziguar.

Um homem de roupa comum sacou uma arma e fez gestos para que os torcedores retornassem para a arquibancada. O público presente alega que não havia policiamento na hora.

Até mesmo a ambulância que estava em campo "fugiu" ao perceber a confusão. Pouco depois, a Polícia Militar chegou e conseguiu controlar o tumulto com uso de spray e gás de pimenta. Já a Federação de Futebol do Rio (Ferj) informou que encaminhará o relatório do delegado e a súmula ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ).

Com a bola rolando, o Bonsucesso venceu por 2 a 1. Com o resultado, o tradicional clube da zona norte (RJ) subiu para a Terceira Divisão.

O que diz a Ferj

"Diante da invasão do gramado no intervalo partida Bonsucesso x Niteroiense, pela Série B2 do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro esclarece que a confusão teve início fora do Estádio Leônidas da Silva. Até que, no tumulto, alguns vândalos invadiram o local do jogo e, por consequência, o gramado. A Polícia Militar acalmou os ânimos dentro e fora do estádio, informou ao delegado da situação sob controle, que, assim, deu início ao segundo tempo.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro lamenta o episódio, encaminhará o relato do delegado da partida e a súmula do árbitro para o Tribunal de Justiça Desportiva-RJ, órgão responsável pelo julgamento e aplicação das sanções cabíveis".

O que diz a PM

"De acordo com o comando do 22° BPM (Maré), houve uma tentativa de invasão ao Estádio Leônidas da Silva, localizado na Avenida Teixeira de Castro, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De imediato, agentes que atuavam na segurança da partida foram direcionados para os acessos ao estádio, com o objetivo de repelir a investida do grupo de torcedores. Na ação, os policiais fizeram uso de armamento de menor potencial ofensivo (spray e gás) para conter a tentativa de invasão. Na ação, não houve registro de prisões ou apreensões. O policiamento foi reforçado na região".

O que diz o Bonsucesso

"O Bonsucesso Futebol Clube lamenta o episódio de invasão de campo no jogo desta quinta-feira, no Leônidas da Silva. O clube preza pela segurança de todos os torcedores, jogadores e demais profissionais envolvidos na partida.

Prioritariamente buscamos identificar o problema e rapidamente foi solucionado. Para que situações como estas não aconteçam novamente, o Bonsucesso reforçará ainda mais o efetivo de segurança nas próximas partidas, além de solicitar suporte e intensificar o diálogo com a Polícia Militar."

O que diz o Niteroiense

"O Niteroiense futebol clube, por meio desta vem exclarecer os fatos lamentáveis e condenáveis ocorridos na tarde de ontem (14) no entorno do estádio Leônidas da Silva (Bonsucesso).



Nossa delegação chegou ao estádio 2 horas antes do horário da partida, sendo bem recebida pelo staff do Bonsucesso. A torcida chegou ao estádio por volta de 40/50 min. Antes do início da partida e adentrou as dependências do clube de forma pacífica e ordeira, estenderam suas bandeiras e entoaram seus cânticos, vale lembrar que os torcedores que nos acompanham são pais, esposas namoradas e simpatizantes de nosso projeto que está começando e já colhendo bons frutos.



Durante a semana passada, recebemos algumas mensagens e prints de ameaças por parte de torcedores rivais e encaminhamos para a FERJ, que prontamente nos informou que fez contato com BEPE e o Bonsucesso solicitou reforço no policiamento.

Além de segurança particular dentro e nos acessos ao estádio conforme determina o regulamento e legislação vigente.

Nossa equipe lamenta os fatos ocorridos e reitera seu compromisso com a ética e boas práticas no esporte sem criar nenhum tipo de rivalidade com qualquer um dos filiados e participantes da competição.

Zelamos pelas boas práticas e acima de tudo pela paz nos estádios, principalmente nas arquibancadas onde estão nossas esposas, filhos e nossos pais. Repudiamos veementemente qualquer tipo de agressão, e estamos a disposição para qualquer esclarecimento sobre os fatos lamentáveis ocorridos. Desejamos PAZ!

Esperamos que após os fatos ocorridos a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, atenda às nossas solicitações e entenda que sem o seu apoio vamos ficar reféns dessas pessoas que não podem ser chamados tão pouco tratados como torcedores".