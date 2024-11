Lateral sofre lesão durante Data Fifa e pode virar problema para o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía pode ganhar uma nova dor de cabeça para a reta final da temporada. O lateral esquerdo Jamal Lewis, que estava servindo a Irlanda do Norte durante a Data Fifa, sofreu um trauma no tornozelo esquerdo.

O defensor norte-irlandês foi cortado de sua seleção devido à lesão e já se reapresentou no CT da Barra Funda. Com tratamento e avaliações, ele iniciou nesta sexta-feira o processo de recuperação.

Lewis sequer chegou a entrar em campo pela Irlanda do Norte nesta Data Fifa. A seleção disputa seu primeiro jogo no período nesta sexta-feira, contra a Bielorússia, pela Liga das Nações.

O Tricolor Paulista não divulgou o prazo de recuperação, mas Lewis espera se recuperar há tempo do confronto contra o RB Bragantino. As equipes entram em campo na próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lewis disputou os últimos três jogos do São Paulo, sendo dois como titular. Ele foi importante na vitória sobre o Athletico-PR, no último sábado, quando deu assistência para o segundo gol são-paulino.

Caso o norte-irlandês não esteja à disposição, Patryck pode ganhar uma chance no time titular após se recuperar de fratura na clavícula direita. Welington, dono da posição, segue se recuperando de dores na coxa esquerda e também é dúvida para o embate com o Massa Bruta.