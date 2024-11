Experiente, Poliana exalta coletivo do Palmeiras e conta qual recado passa ao grupo antes de Derby

A zagueira Poliana é uma das jogadoras mais experientes no elenco da equipe feminina do Palmeiras. Encarregada de ser a capitã da equipe, a atleta tem como missão ser uma das líderes fora de campo também. Antes da decisão do Campeonato Paulista, Poliana exaltou o trabalho coletivo e contou quais conselhos tenta passar para o elenco.

"O que tento passar sempre para as meninas é que mesmo diante de qualquer adversário, a gente precisa impor nosso ritmo, nossas características e confiar no nosso trabalho, que é feito junto com toda comissão técnica. Precisamos sempre confiar umas nas outras e em nós mesmas. Em todos os lugares que passei, o trabalho sempre foi coletivo, nunca individual. Quando uma de nós brilha, todos nós brilhamos. Isso que sempre tento passar para elas", disse.

Poliana vai em busca de seu seu quinto título pelo Campeonato Paulista. Pelo Verdão, ela conquistou em 2022, mas ainda não era capitã do time. Na ocasião, a atacante Bia Zaneratto que ocupava esse lugar. A zagueira de 33 anos tem pelo Verdão apenas um título: o da Libertadores (2022).

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Neste ano, as rivais estiveram frente a frente em quatro oportunidades, com duas vitórias para cada lado, sendo que em uma das oportunidades, as Palestrinas acabaram eliminadas na semifinal do Brasileirão.

A zagueira de 33 anos, porém, não vê o jogo como uma revanche. Para ela as comandadas da técnica Camilla Orlando entram em campos sempre buscando a vitória, independente do adversário.

"Não levo como revanche. Quando trás revanche é como se você só quisesse ganhar porque perdeu o outro. Mas nossa mentalidade é de vencer todos os jogos, independente do adversário e da circunstância", seguiu.