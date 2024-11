Emprestado pelo Corinthians, Guilherme Biro fala sobre momento nos Emirados Árabes: "Estou adaptado"

O meia Guilherme Biro vive um novo momento na carreira. Emprestado pelo Corinthians ao Al-Sharjah no começo de setembro, o jovem de 20 anos lidou bem com o período de adaptação nos Emirados Árabes e engatou uma sequência de dois gols nos últimos três jogos disputados. Após receber poucas oportunidades no Timão em 2024, o atleta vislumbra uma boa temporada na nova equipe, com quem tem contrato de empréstimo até meio de 2025.

"Estou bem. Já me sinto adaptado, creio que tenho muita facilidade em relação à adaptação. Com uma semana aqui eu já estava conseguindo dormir tranquilo, comida não é tão diferente em relação ao Brasil. Claro que uma coisa ou outra acaba sendo diferente, mas me adaptei bem. Me sinto bem aqui, tanto eu como minha família, que trouxe comigo. Estou me sentindo bem", disse Biro em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Além da facilidade para se ajustar ao novo ambiente, Biro revelou que foi muito bem recebido pelo clube. Fundado em 1966, o Al-Sharjah é uma das agremiações mais tradicionais dos Emirados Árabes, com seis conquistas da liga local.

"Como já haviam brasileiros aqui, isso me ajudou bastante na adaptação. Fui muito bem recebido por todos. Pessoal do clube me dá todo suporte para chegar aqui e não ter tanta dificuldade", disse Biro.

Quanto aos seus primeiros passos como profissional no Corinthians, Guilherme evitou trazer um único motivo para as poucas oportunidades recebidas, especialmente em 2024. Na visão do meia, uma soma de fatores fez com que sua minutagem não fosse a esperada, mesmo com o bom desempenho nas equipes de base do Timão e da Seleção Brasileira.

"Acho que falar em apenas um fator é escasso. Acho que muita coisa influenciou isso (pouco espaço). Eu gosto de jogar do meio para frente, então tenho que marcar gols... É um time que desde que eu subi passou por dificuldades, parte de baixo da tabela, disputando campeonatos, mas com dificuldades ofensivas. E eu fazia parte disso também, claro. Sou novo, sabemos da pressão que vem da torcida, às vezes não conseguimos demonstrar nosso futebol em poucos jogos. Se a gente não tiver a paciência que cada um precisa, ninguém vai conseguir demonstrar o seu melhor. E faz parte, às vezes não dá certo, estava novo, a comissão técnica pensava uma coisa... E respeito isso, faz parte do futebol", comentou Biro.

"Foram muitas coisas, tanto que não fui o único que saí, outros saíram. Não foi específico comigo. Quando subimos precisamos de tranquilidade, sem a pressão de ter que resolver. Nós nos entregamos, fazemos tudo como tem que ser feito, não saí por indisciplina. Buscamos sempre ficar disponíveis, mas o resultado é determinante. Um dia você ganha, outro você perde. Tem muita pressão, e tem que cobrar mesmo, o clube é imenso. Foram essas coisas que resultaram nessa falta de sequência. Creio que outros meninos também poderiam ter oportunidades e acabaram não tendo", complementou.

Biro não quis dar pistas sobre seu futuro já que, neste momento, tem como foco desempenhar bem no Al-Sharjah. O atleta entende que, ao final do período de empréstimo, vai avaliar junto com os clubes envolvidos o que for melhor para todos. O contrato do atleta com o Corinthians é válido até final de 2027.

"Claro que se falar que não penso no futuro, vou mentir. Todos nós pensamos no futuro, seja lá qual for sua profissão. Você quer ver seus resultados, mas não podemos esquecer do nosso presente, precisamos ir bem no dia a dia. Tenho objetivos nessa temporada, quero continuar fazendo gols, jogando bem, ajudando o clube. Quando chegar ao final da temporada, a gente vai ver o que é melhor... se é voltar (ao Corinthians), voltarei. Se a gente ver que o melhor é ficar aqui, ficarei. Quero o melhor para mim e para a minha família. Mas agora só penso em trabalhar, me dedicar ao máximo para ter bons resultados, é mais isso que estou preocupado. Me preocupo com o futuro próximo, com os jogos daqui. O futuro distante não envolve só a mim, tem a parte do Corinthians, o clube que estou agora, é mais complexo. Busco focar onde estou, me entregar ao máximo para estar bem, com a cabeça e o físico bem", disse.

Pelo profissional do Corinthians, Guilherme Biro completou 30 jogos, sendo 13 como titular. O jogador subiu ao time de cima de forma fixa no começo de 2023 e teve sua maior sequência sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Em 2024, até mudar de time, o jovem acumulou 11 partidas, sendo apenas duas desde o início.

No Al-Sharjah, o jovem participou de cinco partidas (três como titular) até o momento, com dois gols anotados.

Veja outros trechos da entrevista com Guilherme Biro:

Como você prefere atuar?

"Eu me considero um jogador versátil. Posso jogar do meio para frente, onde me sinto melhor, assim consigo ajudar o time. Posso jogar como ponta, meia, falso 9, um cara que flutua bastante, gosto de pegar na bola, participar. Como jogador sempre planejamos, buscamos alcançar coisas, e desde que cheguei ao Al-Sharjah, quero buscar meu espaço, marcando gols, dando assistências. Mas também ajudando na marcação... Sou versátil e busco ajudar o time em todas as fases. Independentemente da função, procuro participar do jogo e ajudar a equipe da melhor maneira possível".

Decisão de deixar o Corinthians

"Foi difícil, por conta de família, amigos, ficar longe de pessoas que eu amo, que tenho carinho. Mas por outro lado foi bom, o clube (Al-Sharjah) sinalizou a vontade, queria contar comigo, senti que seria bom, conversei com meus representantes, pessoal do Corinthians também, me deram respaldo. Essa parte foi mais tranquila porque como não estava tendo muitas oportunidades, aqui eu poderia participar mais. E faz parte do processo. Sou muito grato por todos do Corinthians que me ajudaram. Ainda tenho contrato com o clube, sou muito grato."

Você tem acompanhado o Corinthians?

"Como disse, tenho muitos amigos no clube, cresci lá dentro. Não só jogadores, mas pessoas que trabalham no dia a dia, roupeiros... Sempre fui muito bem tratado. Vou seguir na torcida por eles neste final de Brasileiro. Infelizmente o time caiu nas Copas. Consigo assistir aos jogos de domingo às 16h (de Brasília), mas geralmente os jogos aqui passam às 4h, 5h, e acabo dormindo, não aguento esperar até a partida, já que treino no dia seguinte. Mas estou sempre na torcida, que eles possam ter um final de Campeonato Brasileiro maravilhoso e que consigam alcançar seus objetivos."