Dorival convoca novos laterais para substituir Vanderson e Arana na seleção

O técnico Dorival Júnior convocou Dodô e Alex Telles para o jogo contra o Uruguai na próxima terça-feira (19), na Fonte Nova, pelas Eliminatórias.

O que aconteceu

O lateral-direito Dodô (Fiorentina) e o lateral-esquerdo Alex Telles (Botafogo) foram convocados e chegam ainda nesta sexta-feira (15), em Salvador. A seleção folga hoje e volta a treinar amanhã.

Dodô e Telles substituem Vanderson e Arana, respectivamente. Vanderson levou o segundo cartão amarelo e está suspenso, enquanto Arana não se recuperou a tempo de torção no tornozelo direito.

André, que ficou fora do jogo contra a Venezuela por conta de dores no quadril direito, segue com a seleção e deve ficar à disposição diante do Uruguai.

O Brasil só empatou em 1 a 1 com a Venezuela fora de casa e agora precisa vencer o Uruguai em Salvador para continuar nos primeiros lugares da tabela.