Depois de golaço pelo Flamengo, Gonzalo Plata brilha em goleada do Equador

O atacante Gonzalo Plata pode dizer que teve uma semana marcante em sua carreira. No domingo, fez o gol que assegurou o título da Copa do Brasil para o Flamengo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Nesta quinta-feira, brilhou na goleada do Equador sobre a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na vitória de sua equipe por 4 a 0, Gonzalo Plata permaneceu em campo no duelo por 68 minutos, com uma atuação ofensiva bem expressiva. Segundo dados da SofaScore, ele fez dois gols em três finalizações e ainda deu dois passes decisivos para os companheiros.

Ainda por cima, acertou 92% de seus passes (35 em 38), ganhou quatro dos seis duelos contra os bolivianos, teve dois dribles com êxito e dois desarmes. A nota de Gonzalo Plata, considerando esses números, foi de 9.5.

A vitória equatoriana teve outro nome do futebol brasileiro balançando as redes. Atacante do Internacional, Enner Valencia fez o gol de pênalti que abriu o placar contra os bolivianos.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador volta a jogar na terça-feira. O adversário será a Colômbia, fora de casa, a partir das 20 horas (de Brasília).