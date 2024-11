De graça? Técnico de Tyson cita ação de Jake Paul antes de tapa na cara

Do UOL, em Arlington (EUA) e em São Paulo (SP)

Revelado o mistério: Mike Tyson deu um tapão em Jake Paul por causa de um pisão no pé. Quem disse isso foi Rafael Cordeiro, o técnico brasileiro da lenda do boxe.

O que aconteceu

Durante a cerimônia de pesagem, Mike Tyson e Jake Paul fizeram a tradicional encarada. É normal que os ânimos se exaltem, mas não do jeito que aconteceu. Em poucos segundos, Tyson deu um tapa no rosto de Jake Paul, que revidou com mais provocação. Os dois foram separados seguranças e suas equipes.

Numa postagem nos stories do Instagram, Cordeiro compartilhou o momento do pisão e escreveu: "O verdadeiro motivo pelo qual Mike Tyson bateu em Jake Paul".

Postagem do técnico de Mike Tyson sobre tapa em Jake Paul Imagem: Reprodução/kingsmma_hb

Quando é a luta?

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam nesta sexta (15), às 22h, no AT&T Stadium, no Texas. A luta será transmitida ao vivo pela Netflix com narração e comentários em português.