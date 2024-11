Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vence Palmeiras e sai em vantagem na final do Paulista feminino

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira, na Neo Química Arena, e saiu em vantagem na final do Campeonato Paulista feminino. Com o triunfo marcado pelo gol de Gabi Zanotti, o Timão joga apenas pelo empate no Derby da volta para se sagrar campeão estadual.

O clássico em Itaquera foi marcado por dois tempos distintos. Se na primeira etapa as duas equipes criaram chances de gol, no segundo a partida caiu de ritmo. O tento de Zanotti foi marcado logo no começo do confronto, após passe preciso de Millene.

O segundo jogo da final está marcado para a próxima quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Para se tornar campeão, o Palmeiras precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. O triunfo alviverde pelo placar mínimo levaria a decisão para as penalidades máximas.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Neo Química Arena. Logo aos oito minutos, o Corinthians abriu o placar com a meia-atacante Gabi Zanotti, que recebeu passe na medida de Millene e finalizou com a perna esquerda, sem chances para Kate Tapia.

Aos 21, as Brabas quase ampliaram, dessa vez com chute de Vic Albuquerque para defesa da goleira palmeirense após vacilo na saída de bola do Verdão. Pouco tempo depois, o Palmeiras respondeu com chute venenoso de Fê Palermo, de fora da área, que passou por cima do gol corintiano.

Aos 26 minutos, o Corinthians teve mais uma grande chance, dessa vez com Gabi Portilho, que fez fila na defesa palmeirense, mas parou em grande intervenção de Kate Tapia. Aos 30, Vic e Isabela tabelaram, e a lateral direita acertou a trave superior com a perna esquerda. Aos 38, Laís Estevam disparou pela direita e finalizou perto da meta de Lelê, voltando a assustar pelo lado do Palmeiras.

Segundo tempo

O segundo tempo começou em ritmo desacelerado, com as duas equipes errando gestos técnicos. A primeira grande chance veio aos 22 minutos, com finalização de Vic Albuquerque de fora da área, passando perto da meta palmeirense. Aos 27, foi a vez do Palmeiras responder com chute de Lais Estevam desviado em Dani Arias.

Aos 34 minutos, o Verdão teve uma chance clara de empatar o Derby. Lais Estevam recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e, sem marcação, chutou por cima, para desespero da comissão técnica.

Até o final da partida, o Palmeiras seguiu tentando empurrar o Corinthians, mas esbarrou na eficiente marcação corintiana, que garantiu a vitória pelo placar mínimo.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 15 de novembro de 2024 (sexta-feira)



Horário: às 15h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Juliana Vicentin Esteves



VAR: Thiago Duarte Peixoto



Público total: 34.736 pessoas



Cartões amarelos: Gabi Zanotti, Mariza (Corinthians); Diany, Espinales (Palmeiras)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Gabi Zanotti, aos 8 do 1ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Lelê; Isabela, Dani Arias, Mariza e Yasmin (Paulinha); Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque (Fernanda); Millene (Carol Nogueira), Gabi Portilho (Robledo) e Gabi Zanotti (Vitória Yaya)



Técnico: Lucas Piccinato

PALMEIRAS: Kate Tapia; Bruna Calderan, Poliana, Pati e Fê Palermo; Ingryd (Espinales), Diany e Brena Carolina (Letícia Ferreira); Lais Estevam, Rincón (Dudinha) e Amanda Gutierrez



Técnica: Camilla Orlando