Com desfalques, Atlético-MG divulga relacionados para pegar o Athletico-PR pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Atlético-MG divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Gabriel Milito para o confronto diante do Athletico-PR, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

O Galo ajustou os últimos detalhes com um treino tático e fechou a preparação na manhã desta sexta-feira. O elenco viaja nesta noite para Curitiba.

A lista de desfalques do Atlético-MG tem seis nomes principais. Três deles estão a serviço de suas respectivas seleções: o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o atacante Eduardo Vargas (Chile) e o volante Alan Franco (Equador).

O lateral esquerdo Guilherme Arana, que teve uma entorse no tornozelo direito durante treino da Seleção Brasileira, retornou hoje para Belo Horizonte. O camisa 13 seguirá na fisioterapia na Cidade do Galo.

Além dos quatro, o Galo ainda terá os desfalques do atacante Cadu, que trata de uma lesão no joelho direito, e do meio-campista Matías Zaracho, que ficará em Belo Horizonte realizando trabalhos de aprimoramento físico.

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam no último jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. A equipe minera se encontra na 10ª posição, com 42 pontos. Do outro lado, o Furacão ocupa a 18ª posição, com 34.

