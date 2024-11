Chances: Tropeço da Argentina embola briga por liderança e 'ajuda' o Brasil

A derrota de virada para o Paraguai atrapalhou a Argentina e esquentou a briga pelo topo da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado inclusive ajudou o Brasil, que não teve uma queda em suas chances mesmo amargando um empate com a Venezuela.

Chances de título simbólico

As chances de a Argentina de terminar na liderança caíram para 62,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) — uma diminuição de mais de 10 pontos percentuais. Albiceleste chegou para a 11ª rodada com 74,3% de probabilidade de ser "campeão" das Eliminatórias. A equipe estacionou nos 22 pontos e pode ver a vantagem na ponta diminuir.

Já as do Brasil praticamente se mantiveram na casa dos 5%. A seleção brasileira tinha 4,8% antes do primeiro jogo desta Data Fifa, e teve ligeiro aumento com o empate. O time canarinho foi a 17 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação, aproximando-se da liderança.

A Colômbia foi a maior beneficiada com o tropeço argentino mesmo sem ter jogado ainda, com o Uruguai também subindo. A seleção liderada por James Rodríguez foi para 21,6% de probabilidade de terminar na liderança e ainda pode disparar.

Colombianos e uruguaios se enfrentam às 21h (de Brasília) desta sexta (15). A Colômbia é a vice-líder, com 19 pontos, e pode colar na Argentina. O Uruguai tem 16 e pode ultrapassar o Brasil em caso de vitória.

Outras chances do Brasil

O Brasil também manteve suas chances de classificação direta à Copa de 2026 praticamente iguais. O time de Dorival ainda tem 91% de probabilidade, tendo perdido apenas 0,7 pontos percentuais.

A possibilidade de pegar repescagem, por sua vez, teve tímido aumento. Antes era de 5,7%, e agora está em 6,9%. Os seis primeiros colocados da tabela se garantem na fase de grupos do Mundial, enquanto o sétimo vai para a disputa da repescagem mundial.

Chances de classificação direta à Copa

Argentina: 99,92% Colômbia: 98,5% Uruguai: 92,8% Brasil: 91,0% Equador: 86,0% Paraguai: 80,4% Bolívia: 29,2% Venezuela: 19,3% Peru: 1,5% Chile: 1,4%



Chances de 'título' das Eliminatórias

Argentina: 62,3% Colômbia: 21,6% Uruguai: 7,5% Brasil: 5,0% Equador: 2,1% Paraguai: 1,4% Bolívia: 0,055% Venezuela: 0,028% Peru: 0% Chile: 0%

Probabilidade de pegar repescagem