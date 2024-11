Borré tem ótimos números desde a chegada de Roger Machado no Internacional

Desde a chegada de Roger Machado ao Internacional em julho deste ano, o atacante Rafael Borré acumula muitas atuações de destaque.

Neste período, o colombiano tem 14 jogos, com sete gols marcados e uma assistência. O jogador é o vice-artilheiro do Brasileirão neste intervalo, ficando atrás apenas de Yuri Alberto, que balançou as redes em oito oportunidades.

O camisa 19 do Colorado também possui 32 finalizações, sendo 16 no gol. No total, foram 75 ações na área rival. Os dados são do Sofascore.

? Rafael Borré é o vice-artilheiro do Brasileirão desde que Roger Machado assumiu o @SCInternacional! ??? ? 14 jogos

? 7 gols (!)

? 1 assistência

?? 8 participações em gols (!)

? 32 finalizações (16 no gol!)

? 75 ações na área rival (!)

? Nota Sofascore 7.05 pic.twitter.com/ypIbRXq7u8 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 15, 2024

A ótima fase de Borré também reflete no desempenho do Internacional em campo. Com Roger Machado, a equipe conquistou 11 vitórias em 21 jogos. O Colorado tem o melhor aproveitamento entre todos os clubes da Série A neste período, com 65%.

O Internacional volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Vasco, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A equipe ocupa a quinta posição na tabela, com 59 pontos e atualmente esta na zona de classificação para a Libertadores de 2025.