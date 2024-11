Bia Haddad vence e empata duelo contra Argentina na Billie Jean King Cup; Pigossi perde

O Brasil e Argentina começaram empatados nos playoffs da Billie Jean King Cup disputados nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A primeira partida foi entre Laura Pigossi e Solana Sierra, e a argentina triunfou por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2. Entretanto, no segundo jogo, entre Bia Haddad Maia e Jazmin Ortenzi, a número 1 brasileia virou e venceu por 2 sets a 1 com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2.

Neste sábado, Bia Haddad enfrentará Sierra, enquanto Laura duelará com Ortenzi. A equipe que vencer três jogos será a campeã, e, caso necessário, as duplas Ingrid Martins e Bia Haddad jogarão contra Martina Taborda e Melany Krywoj.

O vencedor do confronto entre Brasil e Argentina garantirá um lugar no qualifying round da Billie Jean King Cup de 2024, com a chance de avançar às finais da competição, que reúne 12 países.

Laura Pigossi x Solana Sierra

O primeiro duelo desta sexta começou às 15h (de Brasília). Laura Pigossi, número 2 do Brasil e 129ª do mundo, enfrentou Solana Sierra, a número 1 da Argentina e 154ª do mundo.

Apesar de um bom começo, no qual Laura venceu o primeiro set por 6/3, ela viu seu desempenho cair nas duas parciais seguintes. A argentina, com golpes sólidos, dominou o segundo set por 6/1 e venceu o terceiro por 6/2, chegando a uma sequência de nove games consecutivos durante o jogo.

Bia Haddad Maia x Jazmin Ortenzi

O segundo duelo do dia conteceu entre Bia Haddad Maia, número 1 do Brasil e 17ª do mundo, e Jazmin Ortenzi, número 2 da Argentina e 274ª.

A argentina contou com muita habilidade e sorte para vencer o primeiro set por 6/3. No segundo set, Ortenzi abriu 4 a 0 e chegou a um 6 a 2, porém a brasileira conseguiu uma linda virada e a parcial foi de 7/5. Em crescente no duelo, a Bia Haddad contiunou em alto nível e venceu por 6/2.