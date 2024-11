Zagueiro artilheiro da base pode ser solução para lacuna apontada por Abel

Abel Ferreira confirmou que Benedetti, zagueiro do sub-20 do Palmeiras, será promovido ao elenco profissional na próxima temporada. O defensor de 18 anos tem as características que o técnico palmeirense quer no elenco desde o início desta temporada.

Entenda a situação

Em janeiro deste ano, Abel afirmou que via a necessidade do clube buscar a contratação de um zagueiro canhoto: "Espero que no futuro o clube possa trazer um zagueiro esquerdo para dar fluidez ao jogo, ter um canhoto do lado esquerdo". Benedetti é canhoto, tem 1,97m e fama de artilheiro: são 10 gols em 37 jogos pelo sub-20 em 2024.

Após a vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, Abel disse que quatro jogadores do sub-20 serão promovidos para o elenco profissional no ano que vem, e entre eles está Benedetti. Os outros nomes são: o meio-campista Figueiredo e os atacantes Thalys e Luighi.

O Palmeiras se vê muito bem servido na posição de zagueiro. Abel Ferreira tem à disposição Gustavo Gómez e Murilo, hoje titulares indiscutíveis, e na reserva conta com Vitor Reis, jovem de 18 anos já cobiçado por gigantes europeus, e Naves, que é muito bem avaliado por todos no clube, mas não joga pela falta de espaço. O zagueiro Michel, de 21 anos, que frequentou seleções de base, também é opção.

Benedetti gera grandes expectativas no Palmeiras. Ele chegou ao Alviverde em 2022, quando tinha 15 anos, e teve destaque jogando pela Ferroviária. O defensor agrada pela facilidade de jogar mesmo sendo tão alto.

Existe a possibilidade de Naves ser negociado após esta temporada para jogar mais em outro clube — a alta concorrência na posição faz o defensor de 22 anos ter poucos minutos. E essa vaga naturalmente seria preenchida por Benedetti.

Lema de Abel no Palmeiras é "competir e construir". O técnico disse na última coletiva que a ideia é criar um grupo competitivo, mas que ao mesmo tempo pense a longo prazo com os meninos da base — já são quase 40 atletas da base lançados desde que Abel chegou ao Palmeiras.