Athletico-PR x Atlético-MG: veja o que vale o último jogo atrasado do Brasileirão

O confronto deste sábado entre Athletico-PR e Atlético-MG, na Ligga Arena, em Curitiba, será responsável por acabar com a diferença de jogos entre as equipes na tabela do Brasileirão 2024. A competição sofreu diversos adiamentos, sobretudo em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul no primeiro semestre.

O encontro é importante para as duas equipes, uma pensando em fugir do rebaixamento e a outra sonhando em alcançar a vaga na Libertadores 2025. Veja abaixo o que vale a vitória para ambos.

Furacão quer sair do Z4

O Athletico-PR busca desesperadamente pela vitória neste sábado. Atualmente, o time ocupa a 18ª colocação da classificação e estaria rebaixado à Série B. Se vencer, chegará aos 37 pontos e irá ultrapassar Bragantino, Juventude, Criciúma e Fluminense, assumindo a 14ª colocação. Será um alívio, apesar de o perigo de queda continuar nas rodadas finais.

Galo sonha com a Libertadores

O Atlético-MG terá duas oportunidades de buscar a vaga na Libertadores 2025. A primeira será na final da competição sul-americana, diante do Botafogo, no dia 30, na Argentina. Caso não consiga o título, pode buscar através do Brasileirão, por isso a importância do jogo contra o Athletico-PR.

O resultado positivo neste sábado levará o Galo à nona colocação da competição nacional. Dependendo de uma combinação de resultados, incluindo o título do rival Cruzeiro na Copa Sul-Americana, até o nono lugar pode chegar à Libertadores no próximo ano.