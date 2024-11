São Paulo: Arboleda se aproxima de volta aos treinos e pode enfrentar Bragantino

Arboleda desfalcou o São Paulo no duelo do último fim de semana, contra o Athletico-PR, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, por causa de um trauma na perna direita. Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, porém, o zagueiro equatoriano tem boas chances de voltar a ser relacionado.

Arboleda não ficou à disposição do técnico Luis Zubeldía para a partida contra o Athletico-PR devido a uma pancada na perna direita sofrida em um dos treinamentos no CT da Barra Funda.

Conforme apurou a reportagem, a perna do zagueiro ainda está bastante rígida, e ele tem tido dificuldades para se locomover sem restrições de movimentos. Por isso, Arboleda segue afastado das atividades com o restante do elenco.

A expectativa é de que Arboleda volte a treinar sem restrições na próxima segunda-feira. Desta forma, o zagueiro teria dois dias para trabalhar com o plantel antes da partida contra o Red Bull Bragantino.

Resta saber se Arboleda será capaz de recuperar a vaga de titular do São Paulo nesta reta final de temporada. O zagueiro ficou na reserva contra o Bahia, em Salvador, por opção técnica, vendo Sabino ganhar espaço com Luis Zubeldía por causa de sua boa saída de bola.