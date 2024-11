Anderson Silva diz o que Jake Paul precisa fazer para ganhar de Mike Tyson

Do UOL, em Arlington (EUA)

De um lado, a lenda do boxe, de 58 anos. Do outro, um youtuber e boxeador de 27 anos que luta desde 2018. Quem ganha este embate? Anderson Silva não conseguiu definir.

É uma luta superinteressante. Quando se fala de Mike Tyson, tudo pode acontecer. O Jake vem crescendo, criando o respeito dentro do esporte. Quando se trata de luta, qualquer um pode vencer

As casas de apostas americanas colocam Jake Paul como vencedor por ser 31 anos mais novo do que Mike Tyson. Mas o que pode fazer com que Paul vença um dos maiores boxeadores da história? Em entrevista ao UOL, Anderson Silva disse que o youtuber precisa apostar na movimentação.

Eu acho que o diferencial vai ser ele não encurtar com o Mike Tyson. Ele tentar mover, boxear. O boxear que a gente fala é se movimentar. Eu acho que isso vai ajudar ele, de repente, a criar mais possibilidades

Em 2022, Anderson Silva, que é lutador de MMA, enfrentou Jake Paul num ringue de boxe. Não deu para o Brasil, e o youtuber americano venceu Silva por decisão unânime dos juízes.

Tapa de Tyson em Paul

O embate histórico entre Mike Tyson e Jake Paul começou antes mesmo da luta. Na quinta (14), depois da pesagem dos atletas, Jake Paul pisou no pé de Tyson, que respondeu com um tapa na cara.

Brasil no ringue

O Brasil não vai estar representando só na luta de Whindersson Nunes contra o boxeador indiano Neeraj Goyat. Mike Tyson é treinado pelo brasileiro Rafael Cordeiro, conhecido por formar grandes atletas como Fabrício Werdum, Maurício Shogun e o próprio Anderson Silva.

É bacana poder ver essa evolução, de onde a gente saiu, de onde a gente começou tudo, e ver esse crescimento. Rafael criou tantos atletas e fez grandes lutadores, e poder agora estar trabalhando com o Mike Tyson, estar podendo ter isso no currículo dele como treinador, isso é legal, é bacana demais

Quando é a luta

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam nesta sexta (15), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. A luta será transmitida ao vivo pela Netflix, às 22h (horário de Brasília), com narração e comentários em português.

* A repórter viaja à convite da Netflix