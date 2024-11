Zagueira do Corinthians, Arias quer paz entre torcidas para final do Paulista feminino contra o Palmeiras

Corinthians e Palmeiras fazem a primeira partida da final do Campeonato Paulista feminino nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. Zagueira do Timão, a colombiana Daniela Arias exaltou a importância da rivalidade entre as equipes, mas deseja que a paz entre as torcidas prevaleça para a decisão.

"Palmeiras e Corinthians é um dos maiores confrontos do Brasil. É uma partida que me emociona bastante e que sempre vou querer jogar. Sabemos a rivalidade que há entre as duas equipes, mas também sabemos que é só no campo. Fica a mensagem para as torcidas para que disfrutemos do futebol feminino e do espetáculo em paz. Mas obviamente é uma partida que todo mundo espera. Serão grandes finais", disse Arias, em coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar pela quinta vez na temporada. São duas vitórias para cada lado em 2024. Lucas Piccinato, técnico do Alvinegro, projetou o clássico e afirmou que a final será decidida no detalhe. O treinador ainda comentou sobre decidir o título fora de casa, situação incomum para a equipe de Itaquera.

EXPECTATIVA ALTA!

"As equipes que chegaram nas semifinais se conhecem muito, se estudam muito, jogam muitas vezes uma com as outras. Vai ser a nossa quinta partida contra o Palmeiras. Ao mesmo tempo, tanto do lado de cá quanto do lado do Palmeiras, temos que nos preocupar muito com os pequenos detalhes. Um jogo desse tamanho é decidido por quem está mais atento em bola parada, por quem consegue realizar as ações do jogo com mais concentração. São detalhes que a gente vai tentar maximizar, primeiramente na partida de amanhã, para tentar conquistar uma vantagem e jogar o segundo jogo em um ambiente hostil", pontuou.

"Mesmo sendo equipes que se conhecem muito, dá para surpreender, para pensar em pequenos detalhes em busca de algo diferente. Do outro lado (Palmeiras) a mentalidade é a mesma, e espero que possamos estar em um dia de concentração máxima para sair com uma boa vantagem. Decidir fora de casa não é normal aqui no Corinthians, mas teremos que passar por mais uma situação desafiadora para sairmos campeões", completou.

O jogo de ida da decisão está marcado para às 15h30 (de Brasília) desta sexta-feira. A partida de volta vai acontecer na próxima quarta-feira, novamente às 15h30, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O Corinthians busca conquistar o Estadual pela quinta vez em sua história e se tornar o maior campeão isolado do torneio. Já o Palmeiras deseja levantar o troféu do Paulista pela terceira vez.