Whindersson: Descobri vício em álcool e cigarro durante treinos de boxe

Whindersson Nunes enfrenta o lutador profissional indiano Neeraj Goyat, de 32 anos, no próximo dia 15 de novembro, no mesmo card que Mike Tyson e Jake Paul. A preparação intensa das últimas dez semanas fez Whindersson ter mais contato com a própria realidade.

Foi difícil porque eu descobri que sou viciado em álcool, em cigarro, descobri tanta coisa sobre mim nesse processo. É bom para a gente se cuidar, entender quando procurar ajuda. Mas ao mesmo tempo, minha galera que me treina é muito boa, é muito bom estar perto deles

O comediante recebeu o UOL no hotel em que está hospedado em Dallas, a cerca de 30 km do AT&T Stadium, local da luta. A reportagem acompanhou um dos últimos treinos de Whindersson antes do embate.

É difícil, mas minha família, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, eles dependem de mim. Então, eu me coloco essa pressão

Saúde mental. O boxe foi um componente importante na luta de Whindersson contra a depressão e na busca por autoconhecimento. "O boxe te deixa muito resiliente. Você precisa passar muito tempo pensando sozinho, tendo que lidar com tudo o que aparece na sua mente. Você precisa fazer da sua mente um lugar de paz", disse.

Perda de peso. Ele teve de treinar com casaco e calça térmicos, além de uma calça legging e camiseta para exercício físico por baixo, para aumentar a perda de líquido. O brasileiro precisar chegar a 74.8 kg na pesagem, que ocorre nesta quinta (14), para estar apto a lutar.

Tudo pronto. O comediante, que agora terá sua primeira luta de boxe como profissional, faz os últimos ajustes físicos para a próxima sexta-feira. Segundo Caio Franco, preparador físico, não há nada para fazer que já não tenha sido feito: Whindersson está preparado para lutar. Para o técnico de boxe Diego Soares, técnica e tática já estão definidas para o embate, agora é só aprimorar.

Rotina de treinos e alimentação

Dois treinos por dia. Neste período intenso de treinamento, Whindersson treinou duas vezes por dia, cinco vezes por semana. A equipe técnica optou por mesclar duas opções de treino: dois de boxe por dia ou um treino de boxe e um treino físico por dia. E ainda tem, claro, os treinos de sparring - troca de golpes - duas vezes por semana.

Alimentação muito regrada na semana da luta. Além de seguir a dieta regrada proposta pelo nutricionista, Whindersson bebe 6 litros de água por dia

Café da manhã: 2 ovos inteiros e 4 claras

Almoço: 100g de arroz e 120g de frango

Lanche da tarde: 40g de whey protein

Jantar: salada e 100g de frango

Macarrão na cabeça. Agora, Whindersson só consegue pensar na refeição um tanto quanto livre que vai ter depois da pesagem: um bom prato de macarrão para voltar a comer um pouco mais de carboidrato antes da luta.

Quando é a luta

Whindersson Nunes e Neeraj Goyat se enfrentam no mesmo card que Mike Tyson e Jake Paul, no dia 15 de novembro. As lutas deste card serão transmitidas, ao vivo, mundial e exclusivamente na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

*A repórter viaja à convite da Netflix