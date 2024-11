Vinicius Jr vira 'máquina de gerar gols' do Real e lidera ranking europeu

Ninguém participou mais de gols em 2024 do que Vinicius Jr. Segundo levantamento do jornal espanhol Marca, o brasileiro se tornou uma "máquina de gerar gols", superando números de Robert Lewandowski (Barcelona), Cole Palmer (Chelsea) e até Erling Haaland (Manchester City).

O que aconteceu

Vini Jr soma 46 participações em gols neste ano, com 30 gols e 16 assistências. Apenas nesta temporada, o brasileiro marcou dois hat-tricks, tem 17 tentos e sete passes para gol.

O camisa 7 do Real superou o "rival" Robert Lewandowski e seus 36 gols. O vice-líder do ranking do Marca possui 42 participações em gols, com seis assistências.

Cole Palmer, do Chelsea, completa o pódio, com 38 aparições em gols. Empatados com 35, Erling Haalang (34 gols e 1 assistência) e Mohamed Salah (19 gols e 16 assistências) fecham o top-5.

Vini agora tenta aproveitar o faro decisivo também na seleção brasileira. O atacante foi convocado para os compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas e encara a Venezuela nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília).