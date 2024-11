Vini Jr. erra pênalti, Brasil empata com a Venezuela e perde chance de ser vice-líder das Eliminatórias

O Brasil só empatou com a Venezuela nesta quinta-feira, em Maturín. A Seleção ate saiu na frente, com um golaço de falta de Raphinha, mas levou o empate na etapa complementar e, com direito a pênalti desperdiçado por Vini Jr, não foi capaz de arrancar a vitória.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que encara a Colômbia na noite desta sexta-feira. Já a Venezuela, apesar do empate, sobe para o sétimo lugar, com 12.

O próximo compromisso do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, contra o Uruguai. O duelo ocorre a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Venezuela, por sua vez, volta a campo no mesmo dia. O time visita o Chile, no Estádio Nacional de Santiago, às 21h da noite.

O jogo

O Brasil começou a partida ligado em Maturín e quase abriu o placar os nove minutos. Vini Júnior aproveitou a falha da defesa venezuelano, roubou a bola no ataque e partiu em direção ao ataque. Ele driblou o goleiro, mas ficou sem o ângulo para bater e rolou para trás. Raphinha chegou chutando, mas mandou por cima do gol.

A Seleção teve mais uma boa oportunidade de balançar as redes aos 13 minutos. Vinicius Júnior enfiou um bolão, em direção a Gerson, que dominou com o peito e emendou uma bomba de canhota. A bola, porém, foi para fora.

A Venezuela respondeu e chegou com perigo aos 14. Murillo aproveitou um vacilo de Bruno Guimarães, que perdeu a bola na defesa, e finalizou em cima de Ederson, que fechou o ângulo e fez boa defesa.

O time de Dorival Júnior, entretanto, seguiu dominando as ações e ficou muito perto de marcar aos 21 minutos. Vini, após mais uma boa jogada individual, entregou para Raphinha, que acionou Savinho por dentro. Ele lançou Vinicius, que chutou de primeira e viu a bola bater na trave. Em seguida, Gerson arriscou de longe e forçou Romo a espalmar a finalização. Boa trama da Seleção!

Os venezuelanos assustaram aos 26, em nova falha da defesa brasileira, desta vez de Ederson. O goleiro deu a bola de presente para Rondón, mas corrigiu o erro e fez a defesa. Já aos 38, foi a vez de Savinho ficar com uma sobra na área, driblar o goleiro e chutar ao gol, mas a batida por bloqueada por Navarro.

O Brasil enfim estreou o placar em Maturín aos 42 minutos. E o gol veio em uma bela cobrança de falta da Raphinha. Ele bateu cruzado, com a perna esquerda, e ainda viu a bola tocar caprichosamente na trave antes de entrar e colocar a Seleção em vantagem.

Segundo tempo

Mal deu tempo da etapa final começar, e a Venezuela deixou tudo igual no placar. Com menos de um minuto de jogo, Segovia, que havia acabado de entrar, acertou um chutaço de fora da área e empatou a partida.

O Brasil se desorganizou após o gol, mas achou uma grande chance de balançar as redes. Aos 13 minutos, Vini Júnior ficou cara a cara com Romo, mas foi derrubado pelo goleiro. O árbitro inicialmente deu a falta, mas foi corrigido pelo VAR e assinou a penalidade. Vini foi para a cobrança, mas bateu mal e viu o arqueiro venezuelano defender.

A Seleção desanimou com o pênalti perdido, mas voltou a criar boas chances após entradas de Luiz Henrique e Lucas Paquetá. Aos 28, Vinicius Júnior tocou de trivela para Paquetá, que acionou Luiz Henrique, pela direita. Ele entortou a marcação, chutou de canhota e viu a bola passar perto da trave.

A Venezuela chegou a ter um a menos em campo nos minutos finais, após a expulsão de González. A Seleção tentou o gol da vitória, mas não conseguiu balançar as redes e ficou num frustrante empate.

FICHA TÉCNICA



VENEZUELA 1 X 1 BRASIL

Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín (VEN)



Data: 14 de novembro de 2024 (quinta-feira)



Horário: às 18h (de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)



VAR: John Perdomo (COL)



Cartões amarelos: Vanderson e Gabriel Martinelli (Brasil); Murillo, Romo, Cásseres e Segovia (Venezuela)



Cartões vermelhos: González (Venezuela)

GOLS: Raphinha, aos 42? do 1ºT (Brasil); Segovia, aos 1? do 2ºT (Venezuela)

VENEZUELA: Rafael Romo; Aramburu, Wilker Ángel, Ramírez e Miguel Navarro; José Martínez (Tomás Rincón), Herrera (Cásseres) e Eduard Bello (González); Savarino, Murillo (Segovia) e Rondón (Cádiz).



Técnico: Fernando Batista

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Gabriel Martinelli), Gerson e Raphinha; Vinicius Júnior, Savinho (Luiz Henrique) e Igor Jesus (Lucas Paquetá).



Técnico: Dorival Júnior