Vanderson leva segundo cartão amarelo e desfalca Brasil na próxima rodada das Eliminatórias

O Brasil ganhou um desfalque para a próxima rodada das Eliminatórias. O lateral direito Vanderson levou o segundo cartão amarelo no duelo com a Venezuela, nesta quinta-feira, em Maturín, e está fora do jogo contra o Uruguai.

O jogador foi advertido ainda no primeiro tempo da partida. Ele matou o contra-ataque da Venezuela com uma firme entrada em José Martínez, volante do Corinthians, e recebeu o amarelo.

Sendo assim, a tendência é que o experiente Danilo volte a ser titular da Seleção na próxima partida. Ele perdeu vaga entre os titulares e viu Vanderson ocupar a lateral nos últimos dois embates do time de Dorival Júnior.

Brasil e Uruguai se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O embate, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias, será o último da Seleção neste ano.

O Brasil só empatou com a Venezuela nesta quinta-feira, em Maturín. A Seleção ate saiu na frente, com um golaço de falta de Raphinha, mas levou o empate na etapa complementar e, com direito a pênalti desperdiçado por Vini Jr, não foi capaz de arrancar a vitória.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que encara a Colômbia na noite desta sexta-feira.