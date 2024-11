Titular absoluto, Wendel Silva se vê 100% adaptado no Santos e revela desejo de ficar: "Privilégio"

Contratado em agosto, Wendel Silva precisou de pouco tempo para se tornar titular absoluto do Santos. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o atacante comentou sobre sua rápida adaptação ao novo time e apontou o que o ajudou neste começo.

"Foi tudo muito natural, e acredito que são vários fatores que contribuíram para essa adaptação tão rápida. Apoio do clube, confiança da comissão técnica, recepção do grupo, torcida... Tudo isso, junto com a confiança diária que recebo da minha família, foram essenciais para eu conquistar o meu espaço no time", disse.

O jogador de 24 anos já soma 14 partidas com a camisa alvinegra, com três gols e quatro assistências.

"Melhor impossível. 100% adaptado e muito feliz com o momento que venho vivendo. Me sentindo bem dentro e fora de campo, contribuindo com gols e assistências, então o sentimento é dos melhores e espero que essa fase boa permaneça por muito tempo com a camisa do Santos", comentou.

Wendel Silva, aliás, teve papel importante no acesso do Peixe à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele marcou o gol que abriu o caminho para a vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba, na última segunda-feira, no Couto Pereira. O atleta vibrou com o feito e destacou o sentimento de alívio.

"A sensação foi das melhores possíveis, assim como todos os gols que fiz pelo Santos desde a minha chegada. Mas a euforia agora contra o Coritiba trouxe um alívio muito grande não só para mim, como para a equipe e todos os torcedores. Um momento difícil na história do clube, mas que revertemos nessa reconstrução e continuaremos trabalhando para dar muitas alegrias a nossa torcida", pontuou.

O gol de Wendel Silva por um ângulo privilegiado! ? pic.twitter.com/70PxIP837U ? Santos FC (@SantosFC) November 12, 2024

Brasil ou Portugal?

Wendel pertence ao Porto e chegou ao Santos por empréstimo, até julho de 2025. No contrato, ficou estabelecido que, caso o atacante marque 15 gols até o final deste período, o clube paulista terá a obrigação de compra.

À reportagem, o jogador de 24 anos não escondeu o seu desejo de ficar na Baixada Santista.

"Tenho o desejo de ficar sim, mas é algo que deixo nas mãos da diretoria e do meu staff. Acredito que as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível, estou em um dos maiores clubes do mundo e é um privilégio. Quanto aos gols, procuro me manter focado dentro de campo e assim como tem sido, naturalmente as coisas vão acontecer", declarou.

O centroavante começou a sua carreira no Flamengo, mas disputou apenas cinco jogos no time profissional. Na sequência, passou por Leixões e SC Covilhã, ambos de Portugal, antes de chegar ao Porto.

Nos Dragões, o brasileiro integrava a equipe B. Ao todo, foram 62 compromissos, com 26 bolas na rede e 13 assistências. No time principal, ele teve apenas duas partidas e nenhuma bola na rede.

"Muito do que eu sou hoje passa também pela experiência que tive em Portugal. Foi um período de muito aprendizado fora do país, que agregou no meu amadurecimento e com certeza me deu uma base para me adaptar tão rápido aqui no Santos", finalizou.

O próximo desafio do Peixe será no domingo, diante do CRB, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).