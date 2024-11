Técnica do Palmeiras espera "muita competitividade" em final do Paulista e projeta Derby: "Espetáculo"

O Palmeiras se prepara para a decisão do Campeonato Paulista feminino, contra o Corinthians, em jogo que será acontece na Neo Química Arena, nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília). A técnica das Palestrinas, Camilla Orlando, espera muita competitividade no clássico e pediu atenção à equipe aos mínimos detalhes.

"É um campeonato de altíssimo nível. Não à toa que os quatro semifinalistas do Paulista foram semifinalistas do Brasileiro. A gente espera apresentar nosso melhor futebol nesses dois jogos. É um espetáculo muito grande, jogo de muita importância, de relevância tática e técnica, obviamente. Mas espero que a gente possa mostrar nossa evolução. Tenho certeza que vai ser um jogo com muita competitividade. Nos quatro momentos que nos enfrentamos neste ano, estamos 50/50 e tenho certeza que vai ser um grande jogo", disse.

"Acho que a final é o momento mais esperado do campeonato. Temos que estar muito atentas aos pequenos detalhes do jogo, cada tempo tem uma importância. Não muda a rivalidade porque é um espetáculo por si só. Um Derby é um Derby em qualquer momento do campeonato. Sem dúvida nenhuma, em uma final precisamos dar mais atenção aos pequenos detalhes. Tem que ter muita atenção", seguiu.

Nesta temporada, Palmeiras e Corinthians contam com um retrospecto bem equilibrado. As equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias para cada lado. Camilla Orlando evitou fazer comparações com outros momentos do clube em que o rival foi grande empecilho e destacou a concentração na decisão.

"O que a gente pode se comprometer é que a gente vai tentar entregar nossos melhores jogos da temporada, sem fazer comparações com outros momentos. Nós queremos viver esse momento novo desse grupo, de atletas, da nova comissão para fazer nosso fechamento de ano da melhor forma possível. Aí está toda nossa concentração, todo nosso foco, para que consiga aplicar nosso melhor jogo", contou.

Essa é a quarta final de Campeonato Paulistas que a equipe feminina do Palmeiras irá disputar. Antes, o Alviverde foi finalista em 2000 (vice-campeão), 2001 (campeão) e 2022 (campeão). Essa é a segunda final desde a reativação da equipe, que aconteceu em 2019.

"Um Derby em uma final é um momento muito importante na carreira de todos e na história do clube. Acredito que potencializa o projeto, que vem se desenvolvendo, campeão da Libertadores, do Paulista. Claro que uma final com Derby é muito importante e faz com que a gente possa entrar na história do clube. Esse é o nosso foco. Em termos de projeto, vem ano a ano se desenvolvendo, buscando seu espaço cada vez mais entre os clube campeões e isso que vamos buscar fazer", declarou.

Camilla Orlando chegou ao Palmeiras após o fim da última temporada. A treinadora busca a conquista de seu primeiro título frente à equipe palmeirense.