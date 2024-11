Seleção: a sorveteria em Belém que fez Ronaldo Fenômeno quebrar protocolo

Em abril de 2011, Ronaldo Fenômeno foi até Belém do Pará para uma ação comercial. O atacante lembrou de ter tomado sucos de diferentes frutas na cidade e pediu sugestões de locais na sua conta do Twitter. Vários usuários pediram para o craque recém-aposentado visitar a Cairu, sorveteria que é um orgulho da região.

Ronaldo, com as chuteiras penduradas há dois meses, não titubeou e pediu para o motorista parar na Cairu. Os seguranças tentaram barrar por questões de segurança, mas não conseguiram. O Fenômeno estava curioso, então exigiu a parada e foi experimentar o tal sorvete, quebrando o protocolo e deixando em pânico a sua equipe.

Entre uma foto e outra, Ronaldo pediu os sabores cupuaçu e bacuri, duas frutas da região Norte. Ele voltou feliz com seu copo e agradeceu pela indicação na rede social: "Valeu pela dica, galera. Parei na sorveteria Cairu. Sabores incríveis".

Sorvetes de cupuaçu e bacuri, sabores que Ronaldo Fenômeno provou em 2011 Imagem: Lucas Musetti / UOL

O UOL encontrou o motorista que levou Ronaldo até a sorveteria há 13 anos. Sergio Murilo, hoje motorista de Uber, trabalhava em uma companhia de táxi, soube do serviço executivo para o Fenômeno e torceu muito para seu carro ser o escolhido entre cinco para o transporte do ex-atacante e de demais funcionários da empresa envolvida na ação comercial. Deu certo.

Rapaz, torci tanto que ele caiu no meu Corolla. Foi ele atrás e os seguranças. O Ronaldo falou que queria tomar sorvete na Cairu, eu disse que era caminho, mas o segurança falou que era melhor não. O Fenômeno insistiu, o segurança argumentou, mas a gente acabou indo. Ele voltou com um copão. Tirou umas fotos e fomos pro evento dele. Adorou Sergio Murilo

Os seguranças falaram que podia ser perigoso, que podia atrasar, mas o Ronaldo nem pensou. Insistiu uma, na segunda eu já estava parando lá. Como ia negar um pedido do Ronaldo? Desceu de peito aberto, nem mandou ninguém buscar sorvete para ele. Cara gente boa

Sorveteria Cairu, em Belém do Pará Imagem: Divulgação

Sorveteria premiada

Fundada em 1963, a Cairu foi reconhecida como "patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará". Em 2022, a sorveteria ficou no 32º lugar entre 50 sorvetes de todo o mundo no "Festival Mundial do Gelato", em uma eleição organizada em Roma, na Itália. O jornal New York Times, dos Estados Unidos, já veio fazer uma avaliação em Belém do Pará.

Cardápio da sorveteria Cairu, em Belém Imagem: Lucas Musetti / UOL

A produção chega a oito toneladas no verão. Os sabores açaí, tapioca e carimbó (castanha do pará com cupuaçu) são os mais pedidos. Cupuaçu e Bacuri, escolhidos pelo Fenômeno, também saem bastante. Como o sorvete é artesanal e leva ingredientes naturais, a validade é dois meses e dificulta a abertura de lojas pelo país. Atualmente, são 13 lojas em Belém.

Ronaldo tinha que ter escolhido carimbó, iria morar em Belém

O Fenômeno foi bem, mas poderia ter ido melhor brincaram os funcionários da sorveteria

Ronaldo correu risco ao quebrar o protocolo de segurança, mas acertou na escolha do seu sorvete na quente Belém.