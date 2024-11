Portuguesa aprova por aclamação projeto para virar SAF

O Conselho Deliberativo da Portuguesa aprovou, por aclamação, nesta quinta-feira (14), o projeto de transformação do clube na Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com investimento das empresas XP, Tauá e Revée.

O que aconteceu:

Mais de 100 conselheiros aprovaram por aclamação. Do lado de fora, cerca de 350 torcedores, incluindo membros da torcida organizada Leões da Fabulosa, aguardavam ansiosos.

Agora, a próxima e última etapa para confirmar a transformação em SAF será a aprovação da proposta na assembleia geral de sócios.

A abertura da sessão foi feita por Leandro Teixeira Duarte, neto do ex-presidente Oswaldo Teixeira Duarte, que deu nome ao estádio da Portuguesa. Em seu discurso, ele destacou a história do clube e a importância do projeto para o fortalecimento do futebol.

A mesa do Conselho Deliberativo contou com o presidente Antonio Carlos Castanheira, o presidente do conselho Carlos Eduardo, o presidente da assembleia geral Marcos Lico, Luiz Felipe Rente, da diretoria do conselho, e Rodrigo Barreto, secretário do conselho.

João Carlos Martins, embaixador e torcedor ilustre da Portuguesa, esteve no evento, passando primeiro pela sala de Castanheira e depois acompanhando a reunião do Conselho Deliberativo.

Às 22h, o projeto foi oficialmente aprovado, provocando comemorações entre os presentes no Canindé.