Paraguai x Argentina: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

O jogo Paraguai x Argentina, válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, será disputado nesta quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção.

O Sportv (TV fechada) vai transmitir o duelo com exclusividade ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Paraguai acumula quatro jogos de invencibilidade e, com 13 pontos, está no meio da tabela. A seleção de Gustavo Alfaro vem de vitória em casa sobre a Venezuela.

Já a Argentina lidera as Eliminatórias. Os atuais campeões do mundo têm 22 pontos e só perderam duas vezes na atual edição do torneio, com outras sete vitórias.

Paraguai x Argentina -- Eliminatórias

Data: 14 de novembro de 2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Transmissão: Sportv (TV fechada)