Palmeiras x Corinthians: jogo de volta da final do Paulista feminino será disputado em Campinas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira o local do jogo de volta entre Palmeiras e Corinthians pela final do Campeonato Paulista feminino. O segundo Derby da decisão, que acontece no dia 20 de novembro, será disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), a partir das 15h30 (de Brasília).

Inicialmente, a ideia do Palmeiras era mandar o segundo jogo da final no Allianz Parque, assim como foi feito com o segundo jogo da semifinal do Estadual, contra a Ferroviária, no último sábado. Contudo, fatores de segurança extracampo pesaram para a decisão.

A Polícia Militar (PM) comunicou a FPF que a Palmeiras e Corinthians não poderiam disputar a final do Estadual na cidade de São Paulo devido ao risco do confronto entre torcidas organizadas. No dia 20, às 11 horas, Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na Neo Química Arena, pelo Brasileirão masculino.

O Palmeiras mandará no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista Feminino, marcado para o dia 20 de novembro, às 15h30. pic.twitter.com/zQodZyJtHS ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) November 14, 2024

Recentemente, o time masculino do Palmeiras mandou dois jogos no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que foram considerados um sucesso, pelo clube, pela presença de público. Com essa escolha, o Palmeiras espera que a adesão dos torcedores se repita na decisão do Estadual feminino.

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta sexta-feira para dar início à decisão. O jogo de ida será disputado na Neo Química Arena, a partir das 15h30.

Confronto recente entre torcida organizada de Palmeiras e Cruzeiro também motivou decisão

A Gazeta Esportiva apurou que, no ofício enviado à FPF, a PM cita a possibilidade de um reencontro das torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro, além de uma recente emboscada da Mancha Verde contra a Gaviões da Fiel, organizadas dos clubes finalistas.

Em outubro, a Mancha Verde participou de uma emboscada contra um ônibus da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias, deixando um torcedor cruzeirense morto e outros feridos. Depois disso, a FPF acatou o pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo e proibiu a entrada da Mancha Verde nos estádios de São Paulo, medida que segue em vigor.

A mudança de data da final não era uma opção ao Palmeiras, já que o jogo tem de ser realizado no dia 20 por questão de transmissão.