Palmeiras: Dudu merece ser titular? Extracampo pode pesar, dizem colunistas

Apesar de merecer um lugar entre os titulares, Dudu não deve voltar à principal formação do Palmeiras em 2024, opinaram Vitor Guedes e Marco Antônio Rodrigues no UOL News desta quinta-feira (14).

Vitor Guedes: 'Se não fosse birra da diretoria, teria chance'

O Dudu está merecendo voltar. O Felipe Anderson não está jogando nada. Se não fosse uma birra da diretoria com o jogador, por futebol, acho que ele teria uma chance.

Vitor Guedes

Marco Antônio Rodrigues: 'Abel tem que escalar Dudu para o bem do Palmeiras'

O Dudu tem bola para jogar. Ele voltou mal, meio sem confiança, mas foi bem nos últimos jogos, especialmente contra o Corinthians. Merece jogar. Questão política à parte, Abel tem que escalá-lo para o bem do Palmeiras.

Marco Antônio Rodrigues

Flamengo: 'Ego do Gabigol não cabe mais no Maracanã', diz Vitão

Gabigol continuou a ser manchete no clube mesmo sem jogar, destacou Vitor Guedes.

O Flamengo vai se livrar do Gabigol. Ainda bem para o Flamengo porque eles vão fazer uma obra, com o novo estádio e, no Maracanã cabem 60 mil pessoas, mas 60 mil pessoas e o ego do Gabigol não estão cabendo.

Vitor Guedes

