Ônibus histórico do Corinthians passa por reforma e retorna ao clube; confira

O ônibus "Mosqueteiro I", um dos símbolos do Corinthians na década de 1970, passou por reforma e retornou ao Parque São Jorge nesta quinta-feira.

A restauração do veículo foi uma parceria entre o Corinthians e a empresa Caio Induscar, de Botucatu. A ideia de reformar o "Mosqueteiro I" passou por manter viva a história do clube pensando nas futuras gerações de torcedores.

Augusto Melo (presidente do clube), Raul Corrêa (diretor do Departamento Cultural), André Negão (conselheiro vitalício) e Herói Vicente (conselheiro trienal) receberam a entrega do ônibus no Parque São Jorge. Os dois últimos foram os principais idealizadores do projeto.

O "Mosqueteiro I" é um dos símbolos da história do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

O automóvel foi recebido com festa no clube, com direito ao som da tradicional sirene do Parque São Jorge. Assim como em 1972, na sua primeira chegada às dependências do Timão, o "Mosqueteiro I" recebeu a benção de um padre.

"É uma alegria ver esse ônibus aqui, um veículo que levou tantos ídolos do nosso Timão voltando ao clube e podendo ser utilizado de novo. A gente só tem que agradecer a todos que estiveram envolvidos nessa ação que nos trouxe as melhores memórias", comentou o presidente Augusto Melo.

Jogadores históricos do Corinthians tiveram contato com o "Mosqueteiro I", como Rivelino, Zé Maria, Wladimir e Basílio. O ônibus esteve presente em importantes momentos do Timão, como na Invasão Corintiana no Maracanã em 1976, contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Brasileiro.