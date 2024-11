Minas derrota o Guarulhos e sobe na classificação da Superliga

No jogo válido pela quarta rodada da Superliga masculina de vôlei, na noite de quarta-feira, 13, o Itambé Minas conseguiu uma imponente vitória por 3 sets a 0 sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos fora de casa. As parciais do confronto foram de 25/18, 25/19 e 25/23.

Os mineiros começaram a partida com força no ataque e venceram os donos da casa nos dois primeiros sets. Tambeiro realizou algumas trocas, colocando Alemão, recém-chegado, no lugar de Saliba e Biella, no lugar de Geovane.

No terceiro set, os paulistas reagiram e saíram na frente, tendo bons lances, com bloqueios de Álvaro e Biella. Porém, os adversários viraram o placar e venceram a partida.

Minas e Guarulhos têm campanhas semelhantes na Superliga, com duas vitórias e duas derrotas. Mas os mineiros levam vantagem na pontuação (8 a 6) após perderem seus dois jogos no tie-break.

O próximo jogo do Guarulhos será na segunda-feira, contra o Viapol São José, às 18h30, na Arena São José. No mesmo dia, o Minas joga contra o Vôlei Renata Campinas, em Belo Horizonte.