Mike Tyson quebrou a banca de durão? Só por alguns minutos

Mike Tyson é historicamente conhecido por ter uma postura dura, ríspida, que provoca medo. Além da força dentro do ringue, claro. Não à toa é chamado de Iron (ferro) Mike Tyson.

Mas a lenda do boxe quebrou, por alguns minutos, a banca de durão. Na terça (13), durante uma mesa redonda com sete jornalistas selecionados, entre eles o UOL, Tyson passou dez minutos com o rosto relaxado.

Estava confortável naquele ambiente, respondeu a todas as perguntas - até riu de uma pergunta do UOL. Lembre-se: era uma sala pequena, com, no máximo, 30 pessoas.

No dia seguinte, a história mudou. Coletiva de imprensa, 14 atletas no palco, um jornalista no centro, mais de 500 pessoas presentes e um Mike Tyson nervoso, entediado, claramente desconfortável. A figura muda quando o cenário é grande.

Tyson só quer lutar. A lenda do boxe foi questionada sobre expectativa para a luta, importância do confronto, comportamento de Jake Paul. A resposta, depois de alguns segundos de Tyson em silêncio, era quase sempre a mesma: "Estou pronto para lutar."

'Você não ouviu o que eu disse?'

Em "Countdown", série de três episódios produzida pela Netflix para esquentar a semana da luta, Tyson diz que o medo de perder é maior do que o medo de morrer.

Logo, foi questionado por uma jornalista: "O que você perderia se perdesse essa luta?" Tyson foi muito firme na resposta: "Eu não vou perder". A jornalista respondeu dizendo que ele mesmo fez essa afirmação na série.

Mike Tyson elevou o tom de voz, não deixou que ela terminasse a pergunta e respondeu mais uma vez: "Eu não vou perder, você não ouviu o que eu disse?"

'Eu só estou interessado nesta luta'

Na mesa redonda, Mike Tyson foi questionado pela reportagem do UOL se a luta contra Jake Paul seria a última de sua carreira. Tyson explorou o tema.

O céu é o limite. Tudo é possível. Eu não achei que eu lutaria neste evento. Eu passei por tantos altos e baixos na minha vida desde a minha última luta com Kevin McBride [2005], fui para a rehab, fui um viciado em drogas, em álcool, fui preso, eu nunca imaginei que estaria nessa luta

Na coletiva de imprensa, um jornalista - que não estava na mesa redonda - perguntou se Tyson se imaginava lutando depois do embate contra Jake Paul. A resposta de Tyson? Em uma frase.

Eu só estou interessado nesta luta

Onde assistir

As lutas do card principal serão transmitidas no sábado (15), ao vivo, mundial e exclusivamente, na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

*A repórter viaja a convite da Netflix